Rusya, ABD'yi davet etti!
Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Trump'ın başkanlığı devrelacağı günlerde ABD'yi Kazakistan'a davet etti.
Akşam'da yayınlanan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrvo Astana'da gerçekleşecek 'Suriye' görüşmelerine ABD'nin de davet edildiğini söyledi. Hem Suriye hükümetinin hem muhalefetin katılacağı Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta başlaması planlanıyor.
Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi. Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' ifade etmişti.
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