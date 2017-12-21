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Rusya: ABD'yi karşılıksız bırakmayacağız

Rusya: ABD'yi karşılıksız bırakmayacağız.14415
  • Giriş : 21.12.2017 / 17:41:00

Rusya'dan Amerika'nın Kadirov kararına çok sert tepki geldi.

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Büyüyen Beşik

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sular durulmuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Çeçen lider Kadirob da dahil 5 kişiyi yaptırım listesine dahil etmesinin karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Her şey gülünç derecede garip. Zira hiçbir gerçek dayanak noktası yok. Ne yazık ki bu adımlara karşı cevap vereceğimiz yönündeki tavrımızı yeniden göstermek durumundayız. Her zaman yaptığımız ve vurguladığımız gibi, bu bizim seçimimiz değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD ile stratejik ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirten Zaharova "Ancak ABD, tüm bu yaptırım oyunlarına devam ederek ikili ilişkileri yok etme yolunda ilerleme konusunda açık bir istek gösteriyor" dedi.

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