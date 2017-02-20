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Rusya açıkladı: 4 Rus askeri Suriye'de öldü

Rusya açıkladı: 4 Rus askeri Suriye'de öldü.28002
  • Giriş : 20.02.2017 / 19:50:00

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 Rus askeri Suriye topraklarında hayatını kaybetti.

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Suriye'de devam eden operasyonlar için orada bulunan Rus askerlerinden 4'ü yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Şubat’ta Suriye'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği rejim güçlerinin konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda dört Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, iki Rus askerin de yaralandığı ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus şehrine giderken saldırıya uğradığı bildirildi.

Rus haber ajansları, konvoyu hedef alan bombanın telsizle kontrol edildiğini aktardı.

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