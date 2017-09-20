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Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü.18786
  • Giriş : 20.09.2017 / 20:46:00

Rusya tarafından yapılan açıklamada 850 militanın öldürüldüğü belirtildi.

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Rusya, Fetih El Şam militanlarının öldürüldüğünü kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Suriye ordularının İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra) militanını öldürdüğünü açıkladı. Rudskoy, rejimin Deyr ez Zor'un doğusuna ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD istihbaratı tarafından planlandığını iddia etti.

Sputnik'in haberine göre basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü. Operasyon sonucunda 187 tesis, 11 tank, 4 muharebe aracı, 46 arazi aracı, 5 havan mermisi, 20 nakliye aracı ve 38 silah deposu imha edildi" dedi.

'OPERASYONUN SONUCUNDA KARŞI SALDIRI  DÜZENLENDİ'

Rudskoy, Suriyeli birliklerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede yeniden kontrolü ele geçirdiğini belirtti.

Rudskoy, İdlib'e saldıran teröristlerin gerilimi azaltma bölgesinde görev yapan Rus askeri polis birliğini kuşatma altına aldığını aktardı.

'3 RUS ÖZEL KUVVETLER ASKERİ YARALANDI'

Rus askeri-polislerini teröristlerin kuşatmasından kurtarmak için operasyon düzenlendiğini bildiren Rudskoy, operasyonda hayatını kaybeden olmadığını, 3 Rus özel kuvvetler askerinin yaralandığını aktardı.

'FETİH EL ŞAM SALDIRISININ ARKASINDA ABD İSTİHBARATI VAR'

Bu arada Rudskoy, Fetih el Şam saldırısının hükümet güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusuna ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD istihbaratı tarafından planlandığını iddia etti.

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