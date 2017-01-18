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Rusya açıkladı! Amerika da davet edildi

Rusya açıkladı! Amerika da davet edildi.10969
  • Giriş : 18.01.2017 / 17:07:00

Rus bakan, Astana görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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Suriye'nin kaderinin belirleneceği kritik Astana görüşmeleri için Rusya'dan açıklama geldi. Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde yapılacak toplantılara Amerika Birleşik Devletleri'ne de davet gönderileceği açıklaması Rus Bakan Lavrov'dan geldi.

Lavrov, Avusturya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz ile Moskova'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Astana'ya rejim temsilcileri ile Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasına imza atan silahlı muhalif grup temsilcilerinin katılacağını belirtti.

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Astana görüşmelerine ABD'nin katılmasına karşı oldukları yönündeki açıklamasının sorulmasını üzerine, davetiye gönderilen formatın, ABD dahil kamuoyuna yapılan açıklamalarda adı geçen herkesin katılımını mümkün kıldığına vurgu yaptı.

Astana görüşmeleri için davetiyelerin şu an gönderildiğini ifade eden Lavrov, katılımcı listesinin, resmi yanıtlardan sonra netlik kazanacağını ifade etti.

Lavrov, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta Ceyş'ül İslam'ın BM Güvenlik Konseyi terör örgütleri listesinde yer almadığını ve ateşkes anlaşmasına katıldığını anımsatarak, bu grubun temsilcilerinin Astana'da yer alacağını kaydetti.

Ayrıca Lavrov, terör örgütü DEAŞ ve Nusra ile bağlantısı olmayan tüm grupları Suriye'deki ateşkes anlaşmasına katılmaya davet etti.

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