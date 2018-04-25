Rusya açıkladı: S-400'lerin üretimine başladı
Rus devlet ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 ile ilgili açıklama yaptı. Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını belirtti.
Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.
Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
SPUTNİK
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