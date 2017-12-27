Rusya açıkladı: Savaş sona erdi
Rusya'dan kritik açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'yi kana bulayan terör örgütü DAEŞ'e karşı verilen savaşın bittiğini açıkladı. Rusya'nın bundan sonraki hedefi Nusra Cephesi.
Bir dönem neredeyse Suriye'nin yarısını kontrol eden kanlı terör örgütü IŞİD, artık iç savaş ülkesinden neredeyse tamamen temizlendi.
Suriye'de Şam rejimiyle birlikte savaşa dahil olan Rusya, IŞİD'e karşı verilen muharebenin ana kısmının bittiğini resmen ilan etti. Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.
Lavrov, bundan sonraki görevlerinin Nusra Cephesi'nin ortadan kaldırılması olacağını söyledi. Radikal Nusra Cephesi, Suriye'de Rusya ile birlikte ateşkes bölgeleri ilan eden Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.
Rus ordusu, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'de operasyonlara doğrudan dahil oldu.
Halihazırda IŞİD'in kontrolünde kimsenin yaşamadığı bir kırsal alan bulunuyor ve söz konusu alan çoğunlukla çölden oluşuyor.
IŞİD, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile geri çekilmeye başlamıştı.
Batıdaki en büyük merkezi El Bab'ı Şubat 2017'de kaybeden kanlı örgüt, aylar içinde doğuya kadar süpürüldü.
Fiili başkent ilan edilen Rakka sonbaharda tamamen IŞİD'den temizlendi, günler sonra teröristlerin elindeki son büyük kent Deyr ez Zor kurtarıldı.
Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'da hilafet ilan eden katil sürüsü, birkaç yıl boyunca iki ülkenin büyük çoğunluğunu kontrol etti.
IŞİD teröründen on binlerce insanın yaşamını yitirdiği bölgede, teröristlerin elindeki kentleri kurtarmak için girişilen operasyonlarda da binlerce sivil hayatını kaybetti.
IŞİD, 2017 içinde İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.
Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü.
MİLLİYET
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