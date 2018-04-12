Rusya açıkladı: Suriye bayrağı göndere çekildi
Rus basınından açıklama geldi. Suriye'nin Duma kasabasının alınmasıyla bölgede kontrolü tamamen rejim güçlerinin ele geçirdiği duyuruldu.
RIA haber ajansı Rus Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde Duma'ya Rus askeri polisinin konuşlandırıldığını belirterek, Bakanlığın "Onlar kasabada asayiş ve düzenin garantörleridir" açıklamasına yer verdi.
Interfax ajansına konuşan Rus Tümgeneral Yuri Yevtuşenko da, "Duma kasabasında göndere çekilen Suriye bayrağının Duma ve Doğu Guta'nın tümünde kontrolün sağlandığının müjdecisi olduğunu" söyledi. Yevtuşenko, "Rus askeri polisinin kentin Suriye'nin meşru hükümetine devri sırasında güvenliği sağlayacağını" kaydetti.
Yevtuşenko Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kasabadaki militanlar ve ailelerinin Duma'dan tahliyesinin sona erdiğini açıklayarak yaklaşık 4 bin kişinin kentten ayrıldığını, büyük kalibreli makineli tüfek, el bombası atar, keskin nişancı ve saldırı tüfekleri de dahil olmak üzere 400'den fazla silahın teslim alındığını belirtmişti.
TASS'ın haberindeki verilere göre Şubat ayı sonlarından bu yana 41 binden fazla kişi Duma'yı ve 165 binden fazla kişi de Doğu Guta'yı terk etti. Militanlar tarafından tutulan 250 kadar rehine ise serbest bırakıldı.
DW
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