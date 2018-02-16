Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor
Önemli haberi Rusya Federasyonu resmi Ria haber ajansı verdi. Açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, rejim askerlerinin önümüzdeki günlerde Afrin'a gireceği iddia edildi.
Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA, “Suriye rejimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye rejim birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi.
ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.
TRT
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