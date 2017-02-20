Rus diplomat ABD'de yaşamını yitirdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Curkin, görevini sürdürdüğü New York'ta hayatını kaybetti. Curkin'in ölümüyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin'in 20 Şubat'ta New York'ta, 66'ıncı yaşına girmeden bir gün önce hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.
Açıklamada, Çurkin'in görev başında hayatını kaybettiği belirtti. Associated Press'e konuşan Rus yetkililer ise deneyimli diplomatın, makamında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
New York Post gazetesi, Çurkin'in kalp rahatsızlığından öldüğünü bildirdi.
Çurkin, BM Daimi Temsilciliği görevine Mayıs 2006'da getirilmişti.
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