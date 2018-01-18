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Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı.28203
  • Giriş : 18.01.2018 / 11:48:00

Rusya, Çin'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başladı.

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Rusya ile Çin arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma ile ilgili sevkiyat başladı. Rus medyasından yapılan açıklama ile anlaşma kapsamında Çin'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başlandığı bildirildi.

Sevkiyat kapsamında birer adet kontrol ve radar istasyonu, enerji ve destek ekipmanları, yedek parçalar ve bazı diğer parçaların yer aldığını aktaran kaynak, “Çin’le yapılan anlaşma doğrultusunda S-400’ler için teknoloji transferi veya lisanslı üretim planlanmıyor.” dedi.

Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla Çin, S-400 sistemlerinin ilk uluslararası alıcısı olmuştu. Sistemlerin ikinci uluslararası alıcısı Türkiye'nin de Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı.

TRT

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