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Rusya'da alarm! İstasyon boşaltıldı

Rusya'da alarm! İstasyon boşaltıldı.17069
  • Giriş : 26.12.2016 / 16:03:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 16:21:54

Moskova'da bomba tehdidi nedeniyle istasyonun boşaltıldığı öğrenildi.

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Rusya'da bomba paniği yaşanıyor. Şehirde bomba tehdidi nedeniyle Kazanski, Leningradski ve Yaroslavski istasyonları tahliye edildi.

Moskova metrolarında 3 bin kişi tahliye edilirken 3 istasyonda verilen alarm üzerine polis köpekleriyle arama başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrolarda bomba şüphesi nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir acil durum yetkilisi, "Bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan ve Leningrad tren istasyonlarının her birinden yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yaroslav tren garından da 750 kişi tahliye edildi" dedi.

Yetkili, tren istasyonlarına bomba arama ekiplerinin gelmesinin beklendiğini de ekledi. Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova'nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.

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