Rusya'da bomba paniği!
Rusya'nın başkenti Moskova'da alarm. Bölgede birden fazla bomba konmuş olma ihtimaline karşı 10 binden fazla kişi tahliye edildi.
Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. Kızıl Meydan'ın yakınında bulunan bölgede tren istasyonu, pek çok alışveriş merkezi, üniversite binası bulunuyor.
HÜRRİYET
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