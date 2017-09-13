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Rusya'da bomba paniği!

Rusya'da bomba paniği!.24392
  • Giriş : 13.09.2017 / 17:43:00

Büyük şok. Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba paniği yaşanıyor.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da alarm. Bölgede birden fazla bomba konmuş olma ihtimaline karşı 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Polislerin birden fazla noktada bomba olmasına karşı önlem aldığı bildiriliyor. Ekipler bomba uzmanı köpeklerle binaların içerisine giriyor. Kızıl Meydan'ın yakınında bulunan bölgede tren istasyonu, pek çok alışveriş merkezi, üniversite binası bulunuyor.

HÜRRİYET

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