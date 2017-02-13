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Rusya'da helikopter düştü! İçinde o isim var

Rusya'da helikopter düştü! İçinde o isim var.13297
  • Giriş : 13.02.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 10:01:47

Rusya'ya ait Robinson R66 tipi helikopter Altay bölgesinde düştü.

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Rusya'nın Altay bölgesi Teletskoe Gölü'ne 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopter düştü. Düşen uçağın içinde Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da olduğu öğrenildi.

Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

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