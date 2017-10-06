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Rusya'da korkunç kaza: 19 kişi can verdi

Rusya'da korkunç kaza: 19 kişi can verdi.18872
  • Giriş : 06.10.2017 / 13:31:00

Rusya'nın başkenti Moskova'da korkunç bir kaza meydana geldi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın 190 kilometre doğusundaki Vladimir kentinde feci bir kaza meydana geldi. Tren ve otobüsün çarpışması sonucunda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Olay sonucunda 19 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yolcular ise hastaneye kaldırıldı" denildi.

Vladimir Oblastı'nda Pokrovka istasyonu yakınında otobüs ile "St. Petersburg-Nijniy Novgorod" istikametinde giden tren çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

TRT

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