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Rusya'da korkunç olay! Araç kalabalığa daldı

Rusya'da korkunç olay! Araç kalabalığa daldı.23198
  • Giriş : 04.07.2018 / 17:41:00

Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın kalabalığın arasına daldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Rusya'nın Soçi kentinde korku dolu anlar yaşandı. Bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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