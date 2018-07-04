Rusya'da korkunç olay! Araç kalabalığa daldı
Rusya'nın Soçi kentinde korku dolu anlar yaşandı. Bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
DEAŞ lideri Bağdadi'nin oğlu öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin oğlu öldürüldü.
Yakışıklı Kanada Başbakanı tacizle suçlandı!
Tayland'da kaybolan futbolcu çocuklar bulundu
İran: İnsan hakları, ABD politikası sloganıdır
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.