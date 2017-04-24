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Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi.17070
  • Giriş : 24.04.2017 / 16:52:00

Rusya'da bir okulda yaşanan patlamada 1 çocuk yaşamını yitirdi.

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Rusya'da bir okulda bilgisayar laboratubarında meydana gelen patlamada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 11 öğrenci de yaralandı. Patlamanın, okula öğrencilerden birinin getirdiği bir el bombasından kaynaklandığı bildirildi.

Yaralanan öğrencilerden üçünün, yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtiliyor. Ayrıca el bombasını okula getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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