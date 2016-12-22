Rusya'da patlama!
Moskova'da meydana gelen patlamadan sonra Rusya'nın önde gelen kanalları canlı yayına geçti.
Patlamadan hemen sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki metro istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Karar gazetesinin Rus TASS ajansından aktardığı habere göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.
İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.
DİĞER HABERLER
Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı
Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.
Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!
Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, büyükelçiye saldırmanın Rusya'ya saldırmak gibi olduğunu sö
Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği
İngiliz gazetesi, Erdoğan ve Rus lider hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Kirby: ABD bir kenara atılmadı!
Türkiye, İran ve Rusya'nın yaptığı kritik toplantıya ABD'den ilk yorum geldi.
İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi
Rus Büyükelçi Karlov saldırısına İran Büyükelçisi Hasanov'dan tepki geldi.
Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı
Rus lidr Vladimir Putin, Andrey Karlov'a yapılan suikast sonrası talimatı verdi.