Facebook Twitter Rss

Rusya'da termik santralde patlama: 1 ölü

Rusya'da termik santralde patlama: 1 ölü.17484
  • Giriş : 26.01.2017 / 16:00:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 15:58:31

Rusya'da bir termik santralde meydana gelen patlamada 1 kişi can verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya'nın Penza kentinde bulunan bir termik santralde meydana gelen patlamada 1 kişi can verdi. Yaşanan patlamanın etkisiyle santralin çatısı 600 metrekarelik bir alana düştüğü öğrenildi.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Malatya'da FETÖ'den 5 öğretmen tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunanistan darbecileri iade etmiyor!

Yunanistan darbecileri iade etmiyor!

Yunan mahlemesi, 15 Temmuz'da ülkesine kaçan darbeciler için kararını verdi.

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşlarına Türkiye ile ilgili bir uyarı geldi.

 

İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye ziyarete geliyor.

Çin: Savaş çıkarsa bu ABD yüzünden olacak

Çin: Savaş çıkarsa bu ABD yüzünden olacak

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor.

 

Donald Trump hakkında sürpriz iddia!

Donald Trump hakkında sürpriz iddia!

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump için sürpriz bir FBI iddiası ortaya atıldı

Kurtarma helikopteri düştü! 6 kişi kayıp

Kurtarma helikopteri düştü! 6 kişi kayıp

İtalya'da 6 kişinin içinde bulunduğu kurtarma helikopteri düştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya