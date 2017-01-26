Rusya'da termik santralde patlama: 1 ölü
Rusya'nın Penza kentinde bulunan bir termik santralde meydana gelen patlamada 1 kişi can verdi. Yaşanan patlamanın etkisiyle santralin çatısı 600 metrekarelik bir alana düştüğü öğrenildi.
Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.
DİĞER HABERLER
Yunanistan darbecileri iade etmiyor!
Yunan mahlemesi, 15 Temmuz'da ülkesine kaçan darbeciler için kararını verdi.
ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşlarına Türkiye ile ilgili bir uyarı geldi.
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye ziyarete geliyor.
Çin: Savaş çıkarsa bu ABD yüzünden olacak
Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor.
Donald Trump hakkında sürpriz iddia!
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump için sürpriz bir FBI iddiası ortaya atıldı
Kurtarma helikopteri düştü! 6 kişi kayıp
İtalya'da 6 kişinin içinde bulunduğu kurtarma helikopteri düştü.