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Rusya'da terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı var

Rusya'da terör saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı var.15200
  • Giriş : 25.12.2017 / 16:06:00
  • Güncelleme : 25.12.2017 / 16:07:03

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yayaların arasına daldı.

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Büyüyen Beşik

Rusya'da terör saldırısı şoku. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi.” dedi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

TRT

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