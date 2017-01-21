Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a ilk mesaj
Rus hükümeti adına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barack Obama'dan görevi devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili konuştu ve Putin ile Trump arasında önümüzdeki haftalarda bir görüşme beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin dün yemin eden başkanı Donald Trump arasında kısa sürede bir randevu gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
BBC’ye konuşan Peskov, "Putin- Trump görüşmesinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Trump, şu an öncelikli olarak Amerika'nın işleriyle meşgul" dedi.
Öte yandan görüşmenin gelecek aylarda düzenlenebileceğini belirten Peskov, net tarihin iki ülke lideri arasında yapılacak telefon diplomasisinde ele alınabileceğini belirtti.
Putin'in Trump'ı tebrik etmek için önümüzdeki günlerde arayacağını aktaran Kremlin sözcüsüne göre, Rus lider ABD Başkanı'yla görüşmeye her zaman hazır.
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