Rusya'dan ABD'li diplomatlar için karar!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 300 ya da daha aşağı düşürülmesini istediklerini söyledi.
Rusya, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti.
HÜRRİYET
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