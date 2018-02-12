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Rusya'dan ABD'ye bomba S-400 cevabı!

Rusya'dan ABD'ye bomba S-400 cevabı!.18113
  • Giriş : 12.02.2018 / 12:22:00

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400'ler nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor.

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Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin satın aldığı S-400'ler Amerika Birleşik Devletleri'ni tedirgin ediyor. ABD'li gazetecinin S-400'lerle ilgili sorusuna Rostek Genel Müdürü Çemezov 'saldırı değil savunma sistemi,2 yanıtını verdi.

ROSTEK Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400'ün satılabileceğini söyledi. Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

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