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Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt

Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt.18680
  • Giriş : 27.03.2018 / 10:40:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki kriz giderek büyüyor.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı tavır gerilime neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'ye sert bir karşılık verileceğini söyledi.

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