Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı tavır gerilime neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'ye sert bir karşılık verileceğini söyledi.
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