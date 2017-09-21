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Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı!

Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı!.10096
  • Giriş : 21.09.2017 / 15:07:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert bir uyarı daha geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarından Esad rejimine 2 kez ateş açılması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD destekli PYD'nin bulunduğu bölgelerden Esad rejimine 2 kez ateş açıldığını hatırlatıp saldırıların tekrarlanması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Konaşenkov "Fırat'ın doğusundaki PYD ve ABD kontrolündeki bölgelerden Suriye ordusuna iki kez ateş açıldı. Bu bölgelerde Suriye ordusu ile birlikte DEAŞ'a karşı özel operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle, özel iletişim kanallarımız aracılığıyla, ABD ordusunun ve PYD'nin bulunduğu bölgelerden gerçekleştirilen bu saldırıların derhal durdurulmasını istedik." dedi.

PYD'nin bulunduğu noktalardan gerçekleşecek herhangi bir başka saldırı girişimi olması halinde, bölgenin vurulacağını belirten Konaşenkov “O bölgelerde bulunan mevziler her türlü askeri yolla derhal vurulacak.” ifadelerini kullandı.

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