Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı!
Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarından Esad rejimine 2 kez ateş açılması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD destekli PYD'nin bulunduğu bölgelerden Esad rejimine 2 kez ateş açıldığını hatırlatıp saldırıların tekrarlanması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.
Konaşenkov "Fırat'ın doğusundaki PYD ve ABD kontrolündeki bölgelerden Suriye ordusuna iki kez ateş açıldı. Bu bölgelerde Suriye ordusu ile birlikte DEAŞ'a karşı özel operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle, özel iletişim kanallarımız aracılığıyla, ABD ordusunun ve PYD'nin bulunduğu bölgelerden gerçekleştirilen bu saldırıların derhal durdurulmasını istedik." dedi.
PYD'nin bulunduğu noktalardan gerçekleşecek herhangi bir başka saldırı girişimi olması halinde, bölgenin vurulacağını belirten Konaşenkov “O bölgelerde bulunan mevziler her türlü askeri yolla derhal vurulacak.” ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Mülteci gemisi battı: 100'den fazla kayıp var
Libya'da mülteci gemisinin battığı, 100'den fazla göçmenin kayıp olduğu duyuruldu.
İbadi: Türkiye'nin desteği çok önemli!
Irak Başbakanı İbadi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.
Irak Başbakanı: Referandum iptal edilmeli
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt geldi
Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir yanıt geldi.
CHP'den Mesut Barzani açıklaması geldi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mesut Barzani ile ilgili açıklama geldi.