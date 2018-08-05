Rusya'dan ABD'ye 'işbirliği' mektubu
Joseph Dunford ise bu mektubun içeriğine olumlu bakmamış ve bu işbirliğinin mümkün olmadığını belirtmiş.
Mektubun varlığını ilk olarak İngiliz Reuters haber ajansı duyurdu. Ardından Rus Pravda gazetesi başta olmak üzere bir dizi yayın organı da bu mektuptan söz etmeye başladı. Buna göre General Gerasimov, Trump-Putin Helsinki zirvesinden üç gün sonra 19 Temmuz tarihinde Amerikalı mevkidaşı General Dunford’a gizli bir Suriye mektubu göndermiş. Suriye’de Rusya ve İran yardımıyla Esad rejiminin geri aldığı güneydeki bölgelerden söz eden Gerasimov, “Suriye’de yönetimin tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde gelin birlikte çalışalım. O bölgelerin yaşanılabilir olması için Şam yönetiminin imkânları yetersiz. Rusya ile ABD el ele vererek sivil halkın evlerine dönmesini sağlayacak çalışmalar yapalım” satırlarını yazmış.
SOĞUK KARŞILANMIŞ
Gerasimov’un mektubu ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford tarafından çok soğuk karşılanmış. Rusya ile Suriye’de herhangi işbirliğinin mevcut durumda mümkün olamayacağı belirten Dunford, “Suriye’de Rusya ile birlikte herhangi işbirliği yapmamız krize siyasi çözüm bulunmadan mümkün değil. Rusya bir an önce Suriye’de genel seçim yapılmasını desteklemeli. Suriye’de BM denetiminde genel seçim yapılmadan ve ülkenin yeni, yasal yönetimi belirlenmeden ABD, Rusya ile birlikte çalışamaz” cevabını yazmış. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Washington’a Suriyeli mülteciler ve mayınların temizlenmesiyle ilgili işbirliğini öngören bir öneride bulunulduğunu doğruladı.
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