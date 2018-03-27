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Rusya'dan ABD'ye: Karşılık vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye: Karşılık vereceğiz.13676
  • Giriş : 27.03.2018 / 16:50:00

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ediyor.

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Rusya Federayonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin takıntığı tavra sert tepki gösterdi ve bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilerin AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etmesiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Bu konuda Bakanlıktan ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatan Lavrov, Batılı ülkelerin eylemini karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.

Lavrov, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un, diplomatları sınır dışı etmeyi, uluslararası arenada baskı ve şantaj aracı olarak kullandığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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