Rusya'dan ABD'ye: Pişmanız!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye rejiminin yaptığı İdlib kimyasal saldırısı hakkındaki pişmanlığını dillendirdi. Lavrov, kimyasal saldırının araştırılması önerisine karşı oldukları için pişman olduklarını söyledi.
Suriye'nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırı hakkında ABD'nin araştırma önerisine karşı çıkan Rusya şimdi pişman olduklarını itiraf etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşerek, Moskova'nın, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen kimyasal saldırının incelenmesi için ABD'nin önerisine karşı oldukları için pişman olduğunu ifade etti. Lavrov ve Tillerson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı himayesinde, Suriye'nin İdlib kentinde, tarafsız bir soruşturma başlatma olasılığını incelemeye karar verdi. Ayrıca ikili ilişkilerin seyri de telefon görüşmesinde konuşulduğu aktarıldı.
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