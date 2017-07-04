Rusya'dan ABD'ye: Sabrımız taşmak üzere
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseldi. ABD'nin Aralık 2016'da el koyduğu 2 diplomatik yerleşke ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın sabrının taştığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov "Karşılıklılık prensibinden bahsetmiştik. Rusya’nın bu doğrultuda sabrı taşmak üzere, bunu da farklı düzeylerde ifade ettik" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Aralık 2016’da Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılmasını içeren bir yaptırım kararı vermişti.
Rus diplomatların binalara girişi 30 Aralık’tan itibaren engellenmişti. Moskova ise Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala aldığı bu kararın ardından misilleme yapmayacağını, yeni başkan Donald Trump'ın yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtmişti.
SPUTNİK
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