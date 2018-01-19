Rusya'dan ABD'ye sert uyarı
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tavrına Rusya'dan tepki yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, siyasi çıkarlar için uluslararası diplomasinin terk edilmemesi gerektiğini savundu.
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde kitle imha silahlarının önlenmesinin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yaptı.
İran ile varılan nükleer anlaşmanın ABD yüzünden başarısız olmasının Kuzey Kore'ye de olumsuz mesaj göndereceğini ve bütün uluslararası anlaşmaları etkileyeceği uyarısında bulunan Lavrov, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.
ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirilmişti.
NTV
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