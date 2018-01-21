Rusya'dan ABD'ye tepki: Buna hakları yok
Rus haber ajansı RİA Novostiye konuşan Lavrentyev, " Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı" dedi.
Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.
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