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Rusya'dan ABD'ye tepki: Buna hakları yok

Rusya'dan ABD'ye tepki: Buna hakları yok.16873
  • Giriş : 21.01.2018 / 10:29:00

Rus yetkili, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkının olmadığını belirtti.

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Sepet Beşik

Rus haber ajansı RİA Novostiye konuşan Lavrentyev, " Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı" dedi.

Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.

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