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Rusya'dan ABD yorumu: Kararları nihai değil

Rusya'dan ABD yorumu: Kararları nihai değil.13676
  • Giriş : 22.06.2018 / 10:25:00

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'e özellikle insan hakları gibi bir konuya bağlılığını vurgulayacağını umduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını değerlendirdi.

ABD'nin insan hakları konusunda kendisini "şampiyon" olarak gördüğünü belirten Lavrov, "Bu kararın nihai olmadığını, ABD'nin BM'ye, özellikle de insan hakları gibi kendisi için önemli bir konuya bağlılığını vurgulayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Doğu Guta'da insan hakları ihlal edildi"

Guterres ise BM'nin Doğu Guta'daki kimyasal saldırılara ilişkin yayımlanan raporunu henüz görmediğini söyleyerek, "Gerek Suriye ordusu, gerekse farklı silahlı gruplar tarafından bu süreçte ciddi insan hakları ihlali gerçekleşti." dedi.

Soçi görüşmelerinin sonucunun uygulanması için Rusya ile çalıştıklarını belirten Guterres, "Karar verildiği gibi yakında bir anayasa komisyonu kurulacak. Sonucu elde etmek için Rusya Federasyonu ile yakın temas halinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Guterres, Soçi'deki görüşmelerin sonucunun uygulanması neticesinde Suriye’nin birliğinin korunabileceğini ifade etti.

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