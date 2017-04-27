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Rusya'dan açıklama: Endişe ediyoruz

Rusya'dan açıklama: Endişe ediyoruz.14415
  • Giriş : 27.04.2017 / 17:17:00

Rusya, Türkiye'nin Sincar operasyonu hakkında açıklama yaptı.

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Rusya, Türkiye'nin Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı'nddaki terör hedeflerini vurmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

Rus ajansı Sputnik'in haberine göre Zaharova, "Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık. Hatırlatmak isterim ki Kürt güçler, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, IŞİD'e karşı verilen savaşta en etkili olan askeri güç. İnanıyoruz ki, ABD, uluslararası hukuku ihlal ederek Şayrat üssünü vurmasaydı, Türkiye de bu saldırıları gerçekleştirmezdi. Suriye topraklarına yönelik bu keyfi eylemlere bir son verilmeli" dedi.

Zaharova İsrail'in Suriye'de Şam Havalimanı yakınındaki bir askeri üssü vurmasını kınadıklarını belirtti.

"Moskova, Suriye'ye yönelik saldırganlık eylemlerini kınıyor, bu eylemleri kabul edilemez ve uluslararası hukuk normlarına aykırı buluyor" diyen Zaharova, "Herkesi, bir BM üyesi olan Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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