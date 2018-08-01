Rusya'dan açıklama geldi: Endişeliyiz
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Lavrov, yeni hükümetin davranışlarıyla söylemlerinin çeliştiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'da, 1 Mart 2008'deki protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yönelik tutuklama kararını değerlendirdi.
Ermenistan'da mayıs ayında yaşanan siyasi krizin, taraflar arasında uzlaşmaya varılarak çözülmesini memnuniyetle karşıladıklarını anımsatan Lavrov, "Rusya olarak tarafların uzlaşmayla çözüme ulaşması sonrasında, yeni yönetimin bu uzlaşmacı tutumu sürdüreceğini umuyorduk" diye konuştu.
Rusya'nın, bir müttefiki olarak Ermenistan'da daima istikrardan yana olduğunu anlatan Lavrov, "Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duymamak imkansız. Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor. Yine de sürecin yapıcı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz" dedi.
Erivan mahkemesi, geçen hafta aldığı kararla, Ermenistan'da 1 Mart 2008'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle Koçaryan'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Koçaryan ise yaptığı açıklamada, suçlamaların sahte delillerle desteklendiğini savunarak, ülkede yapılacak parlamento seçimlerine katılımının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.
NTV
DİĞER HABERLER
900 milyon kişi salgından ölebilir
Bilim insanları, 900 milyon kişi salgından ölebileceğini belirtti.
Mavi Balina'dan sonra Momo tehlikesi
Mavi Balina oyununun ardından 'Momo' isimli oyun ülkeleri alarma geçirdi.
Trump'tan şok vergi kararı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltme kararı aldı.
ABD'li yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı.
Putin: Rus donanması güçlenecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanmasının güçleneceği mesajını verdi.