Rusya'dan açıklama geldi: Havada imha edildi
Orta Doğu'da kaos sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye karşı fırlattığı 70 füzenin yarısının havada imha edildiğini, İran'ın da İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlemediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de İran silahlı birliklerinin bulunduğu bölgelerin saldırılara maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Şam ve Suriye’nin güneyindeki Suriye hava savunma füze sistemlerinin konuşlandığı bölgelerin de hedef alındığı kaydedildi.
Zarar ve kayıp konusunda herhangi bilgi olmadığı ifade edilen açıklamada, saldırılara F-15 ve F-16 tipi 28 İsrail savaş uçağının katıldığı aktarıldı.
Bu uçakların yaklaşık 60 füze attığı, 10’dan fazla füzenin de karadan atıldığı bildirilen açıklamada, yapılan saldırıların yarıdan fazlasının ise Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, İsrail’in saldırıları gece 01.45 ile 03.45 arasında gerçekleştirdiği belirtildi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Cevad Cemali ise, Suriye'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının İran güçleri tarafından yapıldığı iddialarını yalanladı.
İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Cemali, İran'ın Suriye'de üssünün bulunmadığını öne sürerek Devrim Muhafızları'nın bu ülkeden İsrail'e yönelik roket saldırısı düzenlediği iddialarını reddetti.
İsrail ordusu dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.
NTV
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