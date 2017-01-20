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Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız

Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız.14057
  • Giriş : 20.01.2017 / 11:37:00

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz büyüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddiası ile başlayab gerilim devam ediyor.

ABD'nin Russia Today'ın çalışmalarını kısıtlamasına Rusya tarafından misilleme yapılacağı açıklaması geldi.

Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Russia Today (RT) televizyonunun çalışmalarının ABD medyası ve sosyal paylaşım siteleri tarafından kısıtlanması halinde aktif misilleme önlemleri alınacağını belirtti.

RİA Novosti'ye konuşan Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, "Rusya'da çok sayıda ABD'li medya kuruluşu çalışıyor. ABD'li kuruluşlar, diğer kitle iletişim kurumlarıyla eşit haklara ve imkanlara sahip. Eğer ABD'li medya kuruluşlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin RT'ye yönelik benzeri görülmemiş bu baskısı, RT'nin çalışmalarının kısıtlanmasına yol açarsa, aktif misilleme önlemleri almak zorunda kalacağız" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Russia Today'in (RT) yazı dışında paylaşım yapmasını cumartesi gecesine kadar engellemişti.

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