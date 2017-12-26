Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Giriş : 26.12.2017 / 12:15:00

26.12.2017 / 12:15:00 Güncelleme : 26.12.2017 / 12:18:52

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.