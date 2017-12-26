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Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız.14057
  • Giriş : 26.12.2017 / 12:15:00
  • Güncelleme : 26.12.2017 / 12:18:52

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'de bulunan 2 askeri üssünde kalıcı varlık göstermek için çalışmalara başladığını belirtti.

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