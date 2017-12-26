Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'de bulunan 2 askeri üssünde kalıcı varlık göstermek için çalışmalara başladığını belirtti.
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