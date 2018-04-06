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Rusya'dan Akkuyu Santrali için açıklama

Rusya'dan Akkuyu Santrali için açıklama.20974
  • Giriş : 06.04.2018 / 11:47:00

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili açıklama yaptı.

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Rusya Enerji Bakanı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir yatırımcı bulunmadığı takdirde kendilerinin tamamlayacağını söyledi.

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