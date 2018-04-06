Rusya'dan Akkuyu Santrali için açıklama
Rusya Enerji Bakanı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir yatırımcı bulunmadığı takdirde kendilerinin tamamlayacağını söyledi.
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