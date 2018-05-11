Rusya'dan alınan savaş uçakları oraya gidecek
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı F-35 savaş uçakları 21 Haziran'da ülkeye geliyor. Savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi bekleniyor.
F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmaları devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçakları için Hava Kuvvetleri Komutanlığında hazırlıklar devam ediyor.
İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının ABD'deki törenle yapılması planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor.
Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.
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