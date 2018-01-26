Rusya'dan Almanya'nın ambargosu yorumu
Rusya'dan Alman-Türk ilişkileri için ilk yorum geldi. Rus uzmanlar, Almanya'nın Türkiye'ye askeri modernizasyonda yardım etmemesi durumunda dahi Türk ordusunun Afrib'deki hedefinden vazgeçmeyeceğini belirtti.
Çin ve Rusya ile ilişkileri işaret eden uzmanlar, "Türk yönetimi, ihtiyacı olan sistemleri Rusya ve Çin'den alabilir" dedi.
Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı operasyonun ardından Almanya'daki geçici hükûmet, Türkiye'ye verilmiş Alman yapımı Leopard tanklarının yenilenmesi talebine ilişkin kararı dondurdu.
"Bu karar Türkiye'den çok Almanya'yı etkiler" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Araştırmaları Merkezi yöneticisi Andrey Volodin,"Türkiye sanayisinin gelişimini küçümsememek gerekiyor. Örneğin, şu anda devletin savunma sanayii kompleksleri, hiçbir problem yaşamadan ‘Sikorsky’ helikopter firması için motor üretebiliyor." ifadelerini kullandı ve Almanya'nın daha önce imzalanmış olan anlaşmadan vazgeçemeyeceğini belirtti.
Rus askerî uzman Vasili Kaşin de, Türkiye sanayisinde kayda değer şekilde gelişme olduğunu ve Ankara’nın şimdilik bazı askerî araçları kendi başına üretememesine rağmen ordusunu olması gerektiği şekilde destekleyebileceğini kaydetti.
Kaşin, "Türk yönetimi, elde edemediği teknoloji ve silah sistemlerini Çin ve Rusya’dan alacaktır. Ve şu anda bu gerçekleşiyor da." ifadelerini kullandı.
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