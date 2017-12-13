Rusya'dan Ankara'ya Kudüs tepkisi
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki büyüyor. Bu arada bugün İstanbul'da düzenlenen kritik toplantıda alınan karar ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi.
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle daha da tırmanan İsrail-Filistin ihtilafı konusunda, Rusya’dan Türkiye ile bu konuda ‘hemfikir olmadıkları’ açıklaması geldi.
Moskova’dan Ankara’ya Kudüs mesajı: Tutumlarımız örtüşmüyorİstanbul’da 13. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yapıldığı sırada Moskova’dan kritik bir açıklama geldi. Rus lider Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumunu biliyoruz ancak şimdiki durumda bu tutum Rusya’nın tutumuyla örtüşmüyor. Bizim hem Kudüs, hem İsrail-Filistin ihtilafının nasıl çözüme kavuşturulmasını istediğimizi herkes gayet iyi biliyor” dedi.
NET BİR YANIT VERMEKTEN KAÇINDI
Başkent Moskova’da Rus basını için düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında konuşan Peskov, gazetecilerden gelen, “Peki Türkiye’nin şimdiki tutumu krizin çözümü bakımından yapıcı mı, yoksa olumsuz mu?” sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı. Peskov, “Az önce söylediklerime ek olarak hiçbir şey söyleyemem” dedi.
İKİ GÜN ÖNCE PUTİN FARKLI KONUŞMUŞTU
Bu açıklamadan iki gün önce ise Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin attığı Kudüs adımının ne anlama geldiği hususunda Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını dile getirmişti.
HÜRRİYET
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