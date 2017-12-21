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Rusya'dan Avrupa'ya saldırı iddiası!

Rusya'dan Avrupa'ya saldırı iddiası!.17000
  • Giriş : 21.12.2017 / 10:15:00

Alman gazetesi, Rusya'nın tatbikatı ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

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Sepet Beşik

Rusya'nın eylül ayında gerçekleştirdiği 'Sapad 2017' tatbikatı ile ilgili Alman gazetesinden çarpıcı bir iddia geldi. Bild, Rusya'nın terörle mücadeleden çok NATO ve Avrupa'ya karşı saldırı planı icra ettiğini iddia etti.

Gazete, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın 100 bin askerle düzenlediği tatbikatın adının resmiyette ''teröre karşı mücadele'' olduğunu ancak tatbikatın daha çok NATO ve Avrupa ülkelerine karşı savaş planı olduğunu yazdı.

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor.

Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü.

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