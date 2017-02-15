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Rusya'dan Beyaz Saray'a yanıt geldi

Rusya'dan Beyaz Saray'a yanıt geldi.14415
  • Giriş : 15.02.2017 / 15:12:00

Rusya'dan Ukrayna ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya yanıt verdi. Trump'ın Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor açıklamasına Rusya'dan sert yanıt geldi.

Dışişleri sözcüsü, Rusya'nın Kırım'ı geri vermeyeceğini söyledi.

KIRIM İLE ALAKALI BİR AÇIKLAMADA PESKOV'DAN GELDİ

Basın mensuplarının Washington'dan gelen Kırım açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki krizin yatışması için çaba göstermeye devam ediyor ve şimdiye dek olduğu gibi sabırlı ve tutarlı olarak ABD de dahil olmak üzere partnerlerimize Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenlerini açıklama niyetinde. Ancak Kırım'ın iadesi söz konusu değil ve bu konuyu yabancı partnerlerimizle tartışmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde görüşeceğini söyledi.

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