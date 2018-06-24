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Rusya'dan Birleşmiş Milletler'e tepki

Rusya'dan Birleşmiş Milletler'e tepki.14057
  • Giriş : 24.06.2018 / 09:26:00

Rusya'dan Birleşmiş Milletler'in Moldova kararına sert tepki geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan BM kararına tepki yükseldi. Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmezsizin çekmesi çağrısına yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM’nin kararı “hoş olmayan ve tehlikeli” bir karar olarak nitelendirildi. Transdinyester’deki Rus askeri birliğin barışın ve istikrarın garantisi olduğu savunulan açıklamada, “Bu girişimi, yaklaşan parlamento seçimlerinin arifesinde puan kazanmak için, Rusya karşıtı duyguları kışkırtmak temelinde Kişinev’deki bazı politikacıların reklam ve propaganda kurgusu olarak görüyoruz ” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmeksizin çekmesi çağrısında bulunan kararı kabul etmişti. Moldova'nın sunduğu karara 64 ülke destek vermiş, 14 ülke karşı çıkmış, 83 ülke ise çekimser kalmıştı.

Ukrayna ile Moldova arasında bulunan "Transdinyester Sosyalist Moldova Cumhuriyeti" tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bir bölge olarak biliniyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, 1992 yılından beri bu bölgede "barış gücü" adını verdiği askeri birlikler bulunduruyor.

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