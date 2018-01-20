Rusya'dan Çin'e giden S-400'lere engel!
Rusya'nın Çin ile anlaşması sonucu sevkiyatını başlattığı S-400 füze savunma sistemleri Çin'e giderken yolda fırtınaya yakalandı. Zarar gören S-400 savunma sistemleri tamir için Rusya'ya geri döndü.
Rusya'nın Çin'e sattığı S-400 savunma sistemi teslimat sırasında hasar gördü. 2014 yılında imzalanan anlaşma sonucunda Çin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almıştı. Çin bu anlaşma ile S-400'lerin ilk yabancı alıcısı olmuştu.
İki gün önce yola çıkan gemiler fırtınaya yakalandı. Hasar gören S-400'ler Rusya'ya geri döndü.
Rusya, hasar tespit çalışmaları başlarken hasar görmeyen parçaların tekrar Çin'e doğru yola çıkması kararlaştırıldı. Hasar gören sistemlerin ise tamire alınması ve onarıldıktan sonra Çin'e teslim edilmesi planladı.
TASS ajansının aktardığı habere göre Rus yetkililer perşembe günü S-400'lerin teslimatına başlandığı açıklanmıştı.
HÜRRİYET
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