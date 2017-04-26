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Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!

Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!.15428
  • Giriş : 26.04.2017 / 17:38:00

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e yönelik sözlerine yanıt verdi. Peskov, Erdoğan'ın Esad ile sözleri hakkında konuştu ve Putin'in Esad'ın değil kendi ulusunun savunucusu olduğunu belirtti.

Peskov'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği röportajda Rusya lideri Putin'den duyduğunu söylediği bir açıklama soruldu.

Peskov, bu soruyu "Esad'ın desteklenmesine gelirsek, Rusya ve Putin'in Esad konusundaki tavrı değişmedi. Bu tavır herkes tarafından iyi biliniyor" diye yanıtladı.

Erdoğan söz konusu röportajda, "Sayın Putin hatta bana şu ifadeyi bile kullanmıştır: 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' demiştir. Bunu bana Sayın Putin söyledi" demişti.

Öte yandan Peskov şöyle devam etti: "Putin'in Esad'ın avukatı olmadığı cümlesine gelirsek, bu, yeni bir şey değil. Bu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesinde söylemiş bir şey de değil. Putin, bu cümleyi bir dizi röportajda söylemişti. Putin, Esad'ın avukatı değil. Kendisi, uluslararası hukukun avukatı ve savunucusu."

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