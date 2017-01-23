Rusya'dan Esed rejimine sert uyarı!
Rusya'nın Suriye'deki ateşkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Suriye'de bulunan rejim güçlerinin ateşkesi zaman zaman delmesinden rahatsız olduklarını ve endişe duyduklarını ifade etti.
Rus yetkili yaptığı açıklamada rejim güçlerine ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini "sert bir şekilde" ilettiklerini anlattı.
Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin genel anlamda gözetildiği belirtilen açıklamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiği kaydedildi.
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