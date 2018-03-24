Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!
Rusya Futbol Federasyonu, Brezilya ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından Fenerbahçeli oyuncu Neustadter'e cezayı kesti
Rusya'nın 2018 Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmesinin ardından ülke medyası, eleştiri oklarını Sarı Lacivertli oyuncunun üzerine yöneltmişti.
Neustadter'in Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan birkaç saat sonra takım arkadaşı Konstantin Raush ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.
Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Raush'a ceza verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer veri
FANATİK
DİĞER HABERLER
Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı
Mesut Özil'in kötü haber! Kadroda yok
Golcü oyuncu Mesut Özil'in milli takım kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi
Beşiktaş kulübü, golcü oyuncu Ricardo Quaresma için kararını verdi
İngilizler, Cenk'ten sonra Oğuzhan'a göz dikti
İngiliz kulübü Everton'ın Oğuzhan Özyakup'un peşinde olduğu öğrenildi.
Galatasaraylı Rodriues'e resmi teklif geldi!
Galatasaray'da forma giyen Rodrigues ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un sloganına tepki geldi.