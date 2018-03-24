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Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!

Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!.17626
  • Giriş : 24.03.2018 / 17:14:00

Rusya Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli oyuncuya ceza kesti.

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Rusya Futbol Federasyonu, Brezilya ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından Fenerbahçeli oyuncu Neustadter'e cezayı kesti

Rusya'nın 2018 Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmesinin ardından ülke medyası, eleştiri oklarını Sarı Lacivertli oyuncunun üzerine yöneltmişti.

Neustadter'in Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan birkaç saat sonra takım arkadaşı Konstantin Raush ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.

Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Raush'a ceza verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer veri

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