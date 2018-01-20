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Rusya'dan fiyasko açıklama!

Rusya'dan fiyasko açıklama!.19215
  • Giriş : 20.01.2018 / 18:37:00

Rusya'dan yapılan açıklama kelimenin tam manasıyla "fiyasko".

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Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesinin ardından Rusya'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.

OPERASYONUN ARDINDAN TELEFON DİPLOMASİSİ YAŞANDI

Reuters ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştüklerini bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir detay açıklanmadı. Reuters Ajansı, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Afrin’e operasyonun fiilen başladığını’ açıkladığına işaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır.”

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti. 

CNNTÜRK

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