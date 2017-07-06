Facebook Twitter Rss

Rusya'dan flaş Afrin açıklaması!

Rusya'dan flaş Afrin açıklaması!.16829
  • Giriş : 06.07.2017 / 13:09:00

Rusya, Suriye'nin Afrin şehri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik askeri harekat hazırlığında olan Türkiye ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, Suriye sürecinde angajenin hiç kimsenin yasalarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

Düzenlenen haftalık basın toplantısında “Türkiye Afrin’i ele geçirmek için operasyon başlatırsa Rusya’nın tavrı ne olacak?” sorusuna Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova şu yanıtı verdi: “Bizim Suriye’de cereyan eden olaylar hakkında tutumumuz ezelden beri belli. Rusya, bu ülkenin yasaları, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olmasıdır. Suriye çok milliyetin bir arada yaşadığı ülke olarak mevcut sorunlarını kendi içinde çözmeli.

Suriye’nin şimdiki krizden sonra nasıl bir ülke olacağını yine bu halklar aralarında görüşerek belirlemeli. Yeni Suriye anayasasını birlikte kabul etmeli. Bu süreçte Suriye’deki Kürt azınlığı önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla onların görüşü de dikkate alınmalı” dedi.

Astana’daki 5. tur görüşmelerinde güvenlikli bölgelerin denetimiyle ilgili nihai anlaşmaya varılamamasında Türkiye’nin negatif rol oynadığı iddiasına da cevap veren Zaharova, “Şimdiki Astana görüşmeleri ilk ve sonuncusu değil. Yakında yeni tur görüşmeler yapılacak. Dün kararlaştırılamayan konular burada yeniden ele alınacak. Süreç devam ediyor. Bitmedi” yanıtını verdi.

HÜRRİYET

Erdoğan-Merkel görüşmesinin saati belli oldu

Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'ın eli havada kaldı

Trump'ın eli havada kaldı

Donald Trump'ın Polonya gezisi sırasında elinin havada kaldığı görüldü.

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!

Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum tarafının görüşmelere devam etmek istemediği belirtildi.

 

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.

 

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya