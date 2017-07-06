Rusya'dan flaş Afrin açıklaması!
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik askeri harekat hazırlığında olan Türkiye ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, Suriye sürecinde angajenin hiç kimsenin yasalarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.
Düzenlenen haftalık basın toplantısında “Türkiye Afrin’i ele geçirmek için operasyon başlatırsa Rusya’nın tavrı ne olacak?” sorusuna Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova şu yanıtı verdi: “Bizim Suriye’de cereyan eden olaylar hakkında tutumumuz ezelden beri belli. Rusya, bu ülkenin yasaları, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olmasıdır. Suriye çok milliyetin bir arada yaşadığı ülke olarak mevcut sorunlarını kendi içinde çözmeli.
Suriye’nin şimdiki krizden sonra nasıl bir ülke olacağını yine bu halklar aralarında görüşerek belirlemeli. Yeni Suriye anayasasını birlikte kabul etmeli. Bu süreçte Suriye’deki Kürt azınlığı önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla onların görüşü de dikkate alınmalı” dedi.
Astana’daki 5. tur görüşmelerinde güvenlikli bölgelerin denetimiyle ilgili nihai anlaşmaya varılamamasında Türkiye’nin negatif rol oynadığı iddiasına da cevap veren Zaharova, “Şimdiki Astana görüşmeleri ilk ve sonuncusu değil. Yakında yeni tur görüşmeler yapılacak. Dün kararlaştırılamayan konular burada yeniden ele alınacak. Süreç devam ediyor. Bitmedi” yanıtını verdi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!
Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum tarafının görüşmelere devam etmek istemediği belirtildi.
Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b
İnterpol'den o iddiaya yalanlama
Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.
İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi
Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.
Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi
Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.